В России прокомментировали массированную атаку беспилотников ВСУ
Очевидно, что Европа продолжает поставлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» массированную атаку дронов на регионы России.
«Европа продолжает, очевидно, поставлять беспилотники, пытается делать все для того, чтобы конфликт не затихал, а продолжался. Работают они здесь на всех фронтах: и политическом, и дипломатическом, и военном. Понятно, что задачи по продвижению договора мы тоже должны решать в том числе и на поле боя, что мы и делаем», — поделился депутат.
В ночь на пятницу, 12 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над 13 регионами России 221 летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов — 85 — сбили над Брянской областью. Еще 42 летательных аппарата перехватили над Смоленской областью. Атака на Ленинградскую область оказалась одной из самых массированных — над регионом было сбито почти 30 дронов.