Раскрыто, откуда на Петербург могли запустить десятки дронов

Более 30 сбитых над Санкт-Петербургом беспилотников могли быть запущены рыбаками-агентами из Финского залива. Как сообщает News.ru, такое предположение высказал заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Он напомнил, что Ленинградская область примыкает к Финскому заливу, где расположена нейтральная зона — территориальные воды РФ составляют не более чем 22,5 км от береговой черты.

«Там могут находиться операторы дронов под видом пассажиров рыбацких шхун, небольшого сухогруза, буксира или прогулочного катера. Они могли (атаковать Санкт-Петербург — прим. ред.) под флагом другой страны», — сказал Попов.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Генерал отметил, что действовать украинские силы могли по приказу Главного управления разведки Минобороны Украины. Не исключено, что дроны оснащены хорошей навигационной аппаратурой, связанной со Starlink, а систему управления и контроля полетов опосредованно предоставила Финляндия.