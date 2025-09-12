Разрушенные дома и пострадавшие: Гладков рассказал об атаке на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали 48 населенных пунктов Белгородской области. В результате один человек погиб, еще пятнадцать пострадали, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в Белгороде пострадали четыре мирных жителя, были повреждены семь многоквартирных домов и два частных дома.

«Двое пострадавших продолжают лечение в больнице. Остальные отпущены на амбулаторное лечение», - пояснил Вячеслав Гладков.

37 беспилотников атаковали Белгородский район, нанеся удары по поселкам Дубовое, Комсомольский, Политотдельский, Октябрьский, а также селам Бессоновка, Болдыревка, Веселая Лопань, Головино, Красный Октябрь, Наумовка Вторая, Нечаевка, Николаевка, Новая Деревня, Отрадное, Таврово, Устинка, Шагаровка и хуторам Валковский и Церковный.

«В селе Бессоновка в результате детонации беспилотника погиб мужчина. За день в районе получили ранения восемь мирных жителей, двое из которых обратились за медицинской помощью поздно вечером. 13-летняя девочка находится на лечении в детской областной клинической больнице. Также в медицинском учреждении продолжает оставаться один из взрослых», - рассказал губернатор.

Гладков также сообщил, что в результате атаки ВСУ на Краснояружский район была ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Двое пострадавших и в Яковлевском муниципальном округе. В хуторе Жданов мужчины получили травмы в результате атаки беспилотника. Они продолжают лечение амбулаторно, сообщил Гладков.

А Шебекинский муниципальный округ атаковали 45 беспилотников, из которых 39 были подавлены и сбиты.

«В селе Муром огнем уничтожен частный дом, в селе Вознесеновка сгорел автомобиль. Поздно вечером в селе Графовка повреждены частный дом и хозпостройка. Ночью в Муроме после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждено домовладение», - заявил глава региона.

Напомним, что накануне Вячеслав Гладков сообщил о том, что власти вынуждены ограничить работу крупных торговых центров, так как регион подергается массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Он также заявил, что в Белгороде в результате детонации беспилотника ВСУ мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки.