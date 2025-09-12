Западные страны хотят развязать полномасштабную войну с Россией из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что ст. 5 устава НАТО о коллективной обороне применима к инциденту. В социальных сетях Филиппо написал, что «ястребы» стремятся ускорить начало полномасштабного конфликта и способны ради этого на все.

«Они готовы к любым провокациям и операциям под ложным флагом!» — заявил он.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией Польши сбиты «представляющие опасность» дроны. Он назвал их российскими, но не привел этому объективных подтверждений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что речь идет более чем о 10 БПЛА.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что руководство ЕС и НАТО каждый день обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны РФ заявляло, что при массированном ударе ночью 10 сентября объекты для поражения на Польше не планировались.