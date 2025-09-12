Польша официально готовится ввести военный контингент на территорию Украины. Первые сведения об этом появились поздно вечером накануне. В самой же Украине Владимир Зеленский проговорился о настоящих целях этой операции, связав её с инсценировкой «нападения на Польшу». По сути, речь идёт о новом витке эскалации, где Запад вступает в прямое противостояние с Россией. Российские бойцы с линии фронта уже отреагировали коротким, но ёмким посланием: ждать готовы.

Варшава подтвердила намерение отправить своих военных на украинскую территорию. Об этом сообщил не только сам Зеленский, но и премьер-министр Польши Дональд Туск, информацию также передало агентство Reuters. По официальной версии, польские подразделения будут «обучаться перехвату и уничтожению беспилотников». Однако Зеленский фактически сам признал, что речь идёт шла о крупной провокации: будто российские дроны атаковали приграничные районы Польши, чтобы создать юридическую основу для присутствия сил НАТО на Украине.

Зеленский заявил в своих соцсетях, что достиг договорённости с Дональдом Туском по военному сотрудничеству. Он добавил, что стороны намерены согласовывать действия со всеми членами Североатлантического альянса. При этом он подчеркнул, что Туск уже дал согласие на отправку польских военных в Украину для участия в вопросах защиты от дронов.

Польский премьер подтвердил, что переговоры о вводе военных действительно ведутся, уточнив, что обсуждаются технические детали этой миссии. По его словам, для подготовки процесса в Киев уже прибыл министр иностранных дел Радослав Сикорский, а в ближайшие дни к нему присоединится и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Туск также отметил, что в обсуждениях задействованы военные специалисты, которые рассматривают, каким образом польская армия может перенять украинский опыт в противодействии беспилотным аппаратам. Зеленский, в свою очередь, предложил проведение совместных учений для усиления безопасности Польши.

По сведениям канала INSIDER-T, так называемая «атака на польское приграничье» была тщательно спланированной постановкой киевских властей. Целью провокации называлось формирование нужного политического фона, позволяющего легитимировать присутствие иностранных войск на украинской территории.

Раскрыты требования Польши после инцидента с беспилотниками

Как утверждается в публикации, время для акции было выбрано неслучайно. В ту ночь, когда Россия наносила удары по объектам во Львове, украинские силы запустили в сторону Польши копии беспилотников, имитируя атаку с российской стороны. Это позволило обеспечить эффектную медийную картинку и создать повод для срочного вмешательства НАТО на восточных рубежах. Польская пресса и военные круги альянса заговорили о мобилизации, а в Берлине и Брюсселе усилилось давление в пользу наращивания поставок вооружений, средств ПВО и военных специалистов.

Авторы канала отметили, что теперь любые военные манёвры, переброска техники или совместные учения могут трактоваться как «защита союзников». Таким образом, Европа шаг за шагом втягивается в горячую фазу конфликта уже на официальном уровне, а участие войск НАТО становится реальностью. Впрочем, присутствие западных «добровольцев» на Украине – давно секрет Полишинеля. Совсем недавно ракета ВС РФ разворотила очередной бункер с натовскими «инструкторами».

Между тем российские военные с передовой уже передали сигнал Киеву и Варшаве. В сообщениях подчёркивается, что любой военнослужащий НАТО, появившийся в зоне спецоперации, автоматически становится законной целью для армии России. При этом бойцы иронично добавили, что присутствие таких солдат у самой линии фронта было бы даже предпочтительным — тогда, как отмечают авторы военных пабликов, они наверняка «усвоят урок на все сто процентов».

Ситуацию прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что инцидент с беспилотниками на польской территории мог быть результатом ошибки. По данным Reuters, Трамп подчеркнул, что остаётся крайне недоволен происходящим и рассчитывает на то, что напряжение удастся погасить в кратчайшие сроки.

А эксперт Владислав Шурыгин и вовсе обратил внимание на странности в обнаруженных на территории Польши дронах. Так, на фото отчетливо заметно, что обтекатель БПЛА обтянут силовым скотчем.