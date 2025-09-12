Назван тип дронов, которыми атаковали Ленобласть

Ленинградская область была атакована дронами «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, беспилотники Вооруженных силы Украины запускались из Ровенской и Черниговской областей.

При этом атаки шли сериями по семь дронов примерно раз в час, беспилотники несли на себе около 7 кг пластита, утверждают источники Shot.

В Минобороны России ранее сообщили, что сегодня ночью над территорией Ленинградской области были перехвачены 28 БПЛА. Зафиксировано падение обломков беспилотников во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко.

221 украинский беспилотник: ограничения на полеты в аэропортах и падение обломков

На фоне атаки в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Задержано более 90 рейсов, еще около 40 отменены.