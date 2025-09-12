221 украинский беспилотник: ограничения на полеты в аэропортах и падение обломков

По данным Минобороны РФ, сегодня ночью был перехвачен и уничтожен 221 беспилотный летательный аппарат, в том числе в Московской и Ленинградской областях. Какие еще регионы России оказались под ударом к утру 12 сентября, в материале «Рамблера».

По данным российского военного ведомства, больше всего беспилотников было сбито в Брянской области – 85. Также в тройку регионов с наибольшим количеством воздушных атак ночью 12 сентября вошли Смоленская и Ленинградская области, над которыми были перехвачены 42 и 28 БПЛА соответственно. 18 беспилотников уничтожены над территорией Калужской области, 14 БПЛА – в Новгородской области.

По девять беспилотников сбиты над территорией Орловской области и Московского региона. Семь беспилотников уничтожены ночью над Белгородской областью, по три - в Ростовской и Тверской областях и по одному - над территориями Псковской, Тульской и Курской областей, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

Брянская область

Украинские военные нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, автобус, который перевозил сотрудников местного предприятия, был атакован на дороге Погар — Гремяч.

«После нанесенного удара по микроавтобусу водитель, уводя транспорт от повторных атак и для оперативного оказания помощи пассажирам, доехал до блок-поста «БАРС-Брянск». Во время эвакуации пассажиров украинские нацисты нанесли еще один целенаправленный удар», — пояснил Александр Богомаз.

По данным губернатора, в результате пострадали семь человек: водитель, четыре пассажира и два бойца бригады «БАРС-Брянск».

«Все они доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — заявил Богомаз, пожелав раненым скорейшего выздоровления.

Ленинградская область

В Ленинградской области зафиксировано падение обломков беспилотников во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава региона уточнил, что в порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне, а также потушено возгорание на насосной станции.

«Пострадавших нет. Отражение атаки БПЛА продолжается», — написал он.

На фоне атаки в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — сообщил он.

В Пулково также предупредили пассажиров о возможных корректировках расписания и введении ограничений на рейсы внутренних линий.

«Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Приносим извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Это главный приоритет гражданской авиации», — говорится в заявлении в Telegram-канале воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта на 9:00 мск, в Пулково отменили или задержали более 50 рейсов. В том числе в Москву, Самарканд, Душанбе, Анталью и Калининград.

Москва и Московская область

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил в 1:28 мск о том, что силы ПВО сбили два дрона на подлете к столице.

Затем градоначальник отметил, что силы ПВО Минобороны уничтожено еще семь беспилотников, летевших на Москву.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над муниципальным округом Истра в Московской области. Об этом рассказала в Telegram-канале руководитель округа Татьяна Витушева.

Она обратилась к жителям и призвала их не публиковать кадры работы сил противовоздушной обороны.

«Это критически важно, от этого зависит наша безопасность!» — подчеркнула Витушева.

Ростовская область

Сегодня ночью украинские беспилотники были уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы», — рассказал глава региона.

Он особо отметил, что жертв и пострадавших в результате атак нет, а информация о последствиях уточняется.

Белгородская область

В Белгородской области от удара ВСУ погибла мирная жительница, она скончалась на месте от полученных ранений. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Очень тяжело сообщать такие новости... Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования…», - написал он.

Напомним, что накануне Вячеслав Гладков сообщил о том, что власти вынуждены ограничить работу крупных торговых центров, так как регион подергается массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Он также заявил, что в Белгороде в результате детонации беспилотника ВСУ мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки.