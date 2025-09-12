Удар «Молнии» и ВСУ в окружении: новости СВО к утру 12 сентября

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях в Днепропетровской области и в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 12 сентября.

Удар «Молнии»

Российский беспилотник «Молния-2» уничтожил пункты управления дронами ВСУ в районе Часова Яра в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Получив задание, ивановские десантники собрали беспилотник и скрытно запустили его с заранее подготовленной позиции. Определив цель, оператор навел на нее беспилотник и, несмотря на украинскую радиоэлектронную борьбу, «Молния-2» обошла все препятствия и поразила цель.

Операции в Днепропетровской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили огневые точки и укрытия ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Во время разведки операторы российских беспилотников обнаружили украинский опорный пункт. По цели были нанесены удары из самоходных гаубиц 2С3 «Акация».

Кроме того, операторы дронов ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны. Разведывательные беспилотники зафиксировали попытку ВСУ провести ротацию на передовых позициях.

Транспортное средство ВСУ атаковал барражирующий боеприпас «Ланцет», цель была ликвидирована. Также операторы ударных FPV-дронов поразили еще несколько украинских джипов, пытавшихся прорваться к передовым позициям.

Группа солдат ВСУ в окружении

Военные из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ попали в окружение на юге Юнаковки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Источник агентства заявил, что командование бригады прекратило попытки «деблокировать» группу и обеспечить ее снабжение.

Новые подразделения ПВО в Донбассе

Источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появились новые подразделения ПВО - мобильные огневые группы, которые отвечают за уничтожение дронов. Эти группы вооружены крупнокалиберными пулеметами, гладкоствольными ружьями и зенитными установками. Тяжелое вооружение устанавливают на автомобили.

События в районе Красного Лимана

ВС РФ усиливают охват села Красный Лиман в ДНР, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, ВС РФ контролируют большую часть поселка Кировск на краснолиманском направлении.