Стало известно о гибели мирной жительницы от удара ВСУ

В Белгороде в результате атаки ВСУ погибла мирная жительница. Полученные ранения оказались смертельными, и она скончалась на месте происшествия, говорится в официальном Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 11 сентября ВСУ выпустили по территории Российской Федерации почти два десятка БПЛА. Только в Белгородской области сбили 5 беспилотных летательных аппаратов.

«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования», — написал Гладков.

Ранее он заявил, что в Белгородской области сложилась тяжелая ситуация из-за частых атак ВСУ. Он попросил жителей региона быть бдительными и следить за официальными сообщениями о возможных ударах дронов.