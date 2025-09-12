Благодаря оснащению современными российскими системами вооружения Алжир остается единственной страной в регионе, чье воздушное пространство надежно защищено от потенциальных атак Израиля. Как отмечает авторитетное западное аналитическое издание Military Watch Magazine, Алжир значительно укрепил свою оборонную мощь после событий 2010-х годов, когда западно-арабская коалиция поддержала внутренние волнения в стране.

Ключевым фактором сдерживания стало приобретение Алжиром современных систем ПВО российского и китайского производства, включая зенитные ракетные комплексы С-300ПМУ-2, С-400 и HQ-9, а также более 70 современных истребителей Су-30МКА и Су-35. Эти системы, вместе с комплексами "Бук-М2" и самолетами МиГ-29М, создают уникальную для региона систему противовоздушной обороны.

Издание подчеркивает, что в отличие от других арабских стран, зависящих от западных военных поставок, Алжир сохранил независимость в вопросах обороны и осуществил масштабные инвестиции в свой оборонный потенциал, что делает его воздушное пространство неприступным для потенциальных агрессоров.

