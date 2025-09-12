Соединенные Штаты на протяжении десятилетий были убеждены, что их военно-морской флот не имеет равных в мире. Они неоднократно отправляли свои корабли в спорные воды с целью оказать давление на противника, будучи уверенными, что им в ответ ничего не грозит. Как отметили китайские журналисты, несколько дней назад США попытались продемонстрировать свою силу России, отправив огромный авианосец к ее берегам. Однако внезапно ситуация приняла неожиданный для американцев оборот. Об этом сообщает издание Sohu.

© fedpress.ru

«Соединенные Штаты, которые много лет угрожали другим странам своими авианосцами, недавно сами оказались в затруднительном положении», – пишут авторы китайского издания.

Эксперты отмечают, что Норвежское море стало ареной для демонстрации силы США. Авианосец «Джеральд Форд» был отправлен туда, дабы показать, что Америка не боится приближаться к российским границам. Однако в ответ на это Кремль решил действовать решительно.

MWM: Россия заработает миллиарды долларов, сохранив "Адмирала Кузнецова"

Когда авианосная ударная группа USS Ford вошла в Северную Атлантику для участия в учениях НАТО, три атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» российского Северного флота внезапно исчезли с базы на Кольском полуострове. Позже гидроакустические системы НАТО зафиксировали подозрительный сигнал, и началась напряженная игра в «кошки-мышки».

США и их союзники по НАТО развернули масштабную операцию по поиску российской подводной лодки, которая могла угрожать авианосцу. Для этого были задействованы многочисленные самолеты и корабли, однако результаты оказались неутешительными – вместо подлодки западные военные лишь несколько раз сталкивались с китами.

Этот инцидент вызвал волну беспокойства в НАТО: российская подлодка «взяла на мушку» американский авианосец и без особых усилий смогла уйти от преследования. При этом, защитные системы «Джеральда Форда» не смогли бы сработать в случае атаки.

Китайские аналитики сравнили ситуацию с мастерством боевых искусств, когда противник может легко избежать удара. По их мнению, такой маневр производит гораздо более сильное впечатление, чем открытая конфронтация. Запад оказался в неловком положении, а его высокотехнологичные противолодочные системы потерпели неудачу, передает АБН24.

Ранее сообщалось, что российский «Адмирал Нахимов» вернулся в строй. После продолжительного ремонта и модернизации, длившихся почти 30 лет, атомный крейсер вышел в море. Гигантский корабль, предназначенный для уничтожения американских авианосцев, прошел через масштабные изменения.

Помимо крейсера, в строй был введен новейший фрегат «Адмирал Амелько», что стало еще одним важным шагом в обновлении российского военно-морского флота.