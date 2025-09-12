В Британии сообщили о тревоге НАТО из-за учений России

Граничащие с Россией и Белоруссией страны НАТО испытывают «нервное ожидание» накануне учение этих двух стран «Запад-2025». О царящей в альянсе тревоге сообщило британское издание The Times.

По словам чиновника из Польши, страна находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за возможных провокаций. Американский генерал-лейтенант в отставке Лэнс Лэндрум подчеркнул, что учения могут стать «прикрытием» для готовящейся агрессии.

В Беларуси стартуют российско-белорусские учения "Запад-2025"

Газета подчеркивает, что особенную обеспокоенность вызывает Сувалкский коридор — небольшой участок на границе Польши и Литвы, отделяющий Калининградскую область РФ от Белоруссии. Взятие коридора позволит отрезать страны Балтии от остального альянса.

Ранее стало известно, что Польша направит около 40 тысяч военных к границе с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений «Запад-2025».