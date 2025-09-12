Киев устроил провокацию с БПЛА в Польше с целью получения оружия от НАТО, считают в США
Американский эксперт в сфере обороны Стивен Брайен, ранее занимавший должность помощника главы Пентагона, высказал версию о причастности Украины к инциденту с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. В интервью порталу InsideOver специалист предположил, что данные беспилотные аппараты находились под контролем украинцев и их попадание на территорию Польши было преднамеренной провокацией.
Брайен обосновал свою точку зрения тем, что зоны падения дронов не представляют стратегического интереса, а технология перехвата управления беспилотниками является отработанным способом организации подобных инцидентов.
На Западе сообщили о возможном участии Украины в инциденте с БПЛА в Польше
Эксперт также выразил скептицизм относительно официальной информации от польских властей, отметив отсутствие убедительных доказательств и точных данных о количестве аппаратов. По его мнению, основной целью инцидента могло стать создание предлога для получения дополнительных военных поставок и финансовой помощи от стран НАТО.
Ранее сообщалось, что в Польше раскрыли подозрительные совпадения в инциденте с БПЛА.