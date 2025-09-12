В Польше раскрыли подозрительные совпадения в инциденте с БПЛА

Польская журналистка Александра Федорска, представляющая издание RadioDebata, высказала предположение о возможной связи между недавним инцидентом с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и решением Европейской комиссии выделить стране масштабный кредит в размере 43,7 миллиарда евро на программы военного производства.

В своем посте в социальной сети X она обратила внимание на хронологию событий: сначала ЕС открывает Польше доступ к финансированию по программе SAFE, затем происходит инцидент с дронами, после чего немецкие оборонные компании предлагают свои противодронные системы, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призывает к созданию "эффективной стены против дронов".

На Западе сообщили о возможном участии Украины в инциденте с БПЛА в Польше

Напомним, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в страну прибыл один из крупнейших морских транспортов с вооружением, включающим 38 современных танков M1A2 Abrams и 14 единиц вспомогательной техники.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал неожиданное заявление по инциденту с БПЛА в Польше.