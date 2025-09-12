Средства ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили два вражеских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в мессенджере Max.

Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на среду, 10 сентября, ВСУ выпустили по российским регионам свыше сотни беспилотников. Больше всего дронов — 21 – сбили над Брянской областью.