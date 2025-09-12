Еще два беспилотника сбили на подлете к Москве

Еще два беспилотника Вооруженных сил Украины сбиты на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

«ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал он, отметив, что специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два БПЛА, которые летели в сторону Москвы.

Ночью опасность атаки беспилотников была объявлена в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин рассказал, что в регионе работают силы ПВО. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность, подчеркнул он.

Вечером 11 сентября украинские дроны атаковали Белгород. Как сообщал мэр города Валентин Демидов, в результате атаки двое мужчин получили осколочные ранения и баротравмы — их госпитализировали. Еще две женщины обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Ранее БПЛА ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был губернатор.