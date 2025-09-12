В ВСУ обеспокоены изменением позиции Соединённых Штатов по поставкам военной помощи Киеву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главного чиновника по закупкам вооружений страны Арсена Жумадилова.

Он, в свою очередь, отметил, что Украине нужны некоторые виды систем, которые могут предоставить только США. В частности, речь идёт о ПВО Patriot и средствах радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Жумадилов отметил, что Киеву также «крайне необходимо оружие глубокого удара», способное поражать цели далеко за пределами линии фронта.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Джон Кириаку в эфире RT призвал США прекратить сотрудничество с Украиной.