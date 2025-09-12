Еще один беспилотник заметили в Польше

На территории Польши нашли очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который нарушил воздушное пространство страны. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая в соцсети X.

По утверждению представителя ведомства, дрон был обнаружен на юго-востоке страны. В общей сложности такие объекты найдены в 17 местах на территории Польши. Последний такой аппарат обнаружен в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай.

Утром 10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск сделал заявление, что минувшей ночью было нарушено воздушное пространство страны. По его утверждению, значительная часть дронов прилетела с территории Белоруссии.

На Западе сообщили о возможном участии Украины в инциденте с БПЛА в Польше

На инцидент отреагировали в Минобороны России: сообщения о преднамеренной отправке беспилотников не подтвердились. Как ответили в ведомстве, поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось.