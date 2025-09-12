Польша послала Зеленскому военных после провокации с дронам

Польские военные поедут на Украину учиться сбивать дроны. С целью организации такого обучения в Киев направляются министры обороны и иностранных дел Польши. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Я с удовольствием принял предложение президента Зеленского. Мы уже говорим о технических моментах. Сегодня в Киев отправился министр иностранных дел Радослав Сикорский, во вторник там будет министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Между собой уже разговаривают профессионалы, в том числе военные, каким образом Польше перенять украинский опыт», — сказал Туск после заседания Совета национальной безопасности, передает РИА Новости.

Зеленский счел новым уровнем эскалации нарушения воздушного пространства Польши

Ранее Туск заявил о сбитых над страной дронах, которые, по его словам, были российскими и представляли угрозу, однако никаких доказательств этому не было предоставлено. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что речь идет более чем о десяти беспилотниках. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что Польша не предъявила доказательств российского происхождения этих дронов.