В Италии рассказали о решении по отправке военных на Украину

Итальянское правительство полностью исключает возможность отправки своих военнослужащих для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом со всей определенностью заявил вице-премьер, министр транспорта и инфраструктур Маттео Сальвини, представляющий партию "Лига".

В ходе телевизионного интервью, фрагменты которого были распространены через его официальную страницу в социальной сети X, политик подчеркнул, что при обсуждении военного конфликта необходимо проявлять максимальную ответственность.

Сальвини акцентировал, что первоочередной задачей является достижение мирного урегулирования, а не эскалация напряженности. Он четко обозначил позицию правительства, исключающую любые варианты участия итальянских солдат в конфликте на украинской территории.

Вице-премьер также указал на приоритеты национальной безопасности, отметив, что реальные угрозы для граждан Италии связаны не с гипотетической российской агрессией, а с повседневной преступностью — уличным насилием, кражами и убийствами. В этой связи Сальвини заявил, что бюджетные средства должны направляться на усиление внутренней безопасности, а не на финансирование военных операций за тысячи километров от страны.

