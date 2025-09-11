Поляки поедут на Украину учиться сбивать дроны

Украинские военные научат польских солдат сбивать дроны. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

Тренировки будут проходить на украинской территории. По словам Туска, сейчас стороны обсуждают технические моменты, для организации обучения в Киев приедут министры обороны и иностранных дел Польши Владислав Косиняк-Камыш и Радослав Сикорский.

«А в этот момент между собой уже разговаривают профессионалы, в том числе военные, каким образом Польше перенять украинский опыт», — рассказал премьер.

Ранее Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября. По его утверждению, дроны, которые сбили ночью над территорий страны, якобы являются российскими.