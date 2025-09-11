Западные военные на Украине разделят судьбу иностранных наёмников, если отправятся туда в качестве гарантии безопасности.

Об этом говорится в статье турецкого издания dikGazete, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Авторы публикации, в частности, задаются вопросом, неужели президент Франции Эммануэль Макрон не знает, как Россия отреагирует на отправку войск НАТО на Украину.

«Если нет, то ему следует проанализировать проводимую на этой территории специальную военную операцию (СВО), – пишет газета. – И принять во внимание позицию Москвы».

При этом подчёркивается, что европейские войска, прибывающие на Украину, станут мишенью для российской армии.

«Россия одного за другим выслеживает и уничтожает иностранных наёмников в зоне боевых действий. Это не шутка. И это может иметь тяжёлые последствия для Европы», – резюмирует dikGazete.

