Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил об уничтожении многофункциональной радиолокационной станции израильского производства RADA, которая находилась в распоряжении ВСУ. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Дандыкина, это «ослепило» ВСУ на том участке, где была расположена станция. Он также уточнил, что RADA контролировала воздушное пространство в регионе и отслеживала российские БПЛА.

При этом Дандыкин добавил, что подобные станции часто уничтожаются на херсонском направлении.

«Особенно много этих станций уничтожается на херсонском направлении. Почему-то они часто сосредоточены к югу. Получается, что противник боится, что мы будем использовать юг в сторону Николаева, Одессы», — заявил он.

