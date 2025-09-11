Украина отдала Германии землю для военного производства

Украина выделила германскому оборонному концерну Rheinmetall землю для строительства завода по производству боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"С момента последнего разговора мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны [Украины]", - написал он в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой концерна Армином Паппергером на полях выставки вооружений DSEI 2025 в Лондоне.

Ранее Паппергер, говоря о строительстве на Украине завода по производству боеприпасов, отмечал, что его "по-прежнему нет", "гражданская часть не готова".

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Концерн также поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы.