Названа причина крушения украинского Су-27

Су-27 воздушных сил ВСУ мог разбираться, поскольку проиграл дуэль российскому беспилотнику «Герань». Такое мнение в беседе с «Аргументами и фактами» высказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в Запорожье во время выполнения боевого задания потерпел крушение истребитель ВВС Украины. В результате произошедшего летчик погиб.

«Су-27 мог проиграть дуэль "Герани"», — считает Попов.

По его мнению, летчик мог поразить БПЛА, но не участь скорость сближения с целью и вовремя не выйти из атаки.

«Радиус разворота ведь у истребителя большой. И в итоге попал под удар разлетевшихся осколков дрона, которые поразили важные узлы. А боезаряд у "Герани" все-таки большой: и 25, и 35, и даже до 50 килограммов взрывчатки может быть», — добавил Попов.

Уничтожен украинский истребитель Су-27

Также генерал не исключил, что истребитель могли сбить российские силы противовоздушной обороны.