Названа причина крушения украинского Су-27

Генерал Попов раскрыл, почему разбился украинский Су-27
Су-27 воздушных сил ВСУ мог разбираться, поскольку проиграл дуэль российскому беспилотнику «Герань». Такое мнение в беседе с «Аргументами и фактами» высказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее сообщалось, что 11 сентября в Запорожье во время выполнения боевого задания потерпел крушение истребитель ВВС Украины. В результате произошедшего летчик погиб.
«Су-27 мог проиграть дуэль "Герани"», — считает Попов.
По его мнению, летчик мог поразить БПЛА, но не участь скорость сближения с целью и вовремя не выйти из атаки.
«Радиус разворота ведь у истребителя большой. И в итоге попал под удар разлетевшихся осколков дрона, которые поразили важные узлы. А боезаряд у "Герани" все-таки большой: и 25, и 35, и даже до 50 килограммов взрывчатки может быть», — добавил Попов.
Уничтожен украинский истребитель Су-27
Также генерал не исключил, что истребитель могли сбить российские силы противовоздушной обороны.