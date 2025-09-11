Великобритания подтвердила готовность развернуть войска НАТО в Польше

Лондон готов поддержать «любое дальнейшее развертывание войск НАТО» в Польше, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что побеседовал со Стармером и рядом других европейских лидеров. Он уточнил, что коллеги выступили с конкретными инициативами в области противовоздушной обороны республики.

«Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в регионе», — отметил премьер Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября 19 дронов нарушили воздушное пространство Польши. Часть из них была сбита истребителями альянса, часть упала на землю после того, как закончилось топливо. Мирные жители не пострадали.

На фоне инцидента лидеры стран НАТО развернули бурную дискуссию о необходимости укрепления обороны восточного фланга организации.