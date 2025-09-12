Больше половины поставленных ВСУ дронов оказались бракованными

Почти 60 процентов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поступающих по госконтракту Вооруженным силам Украины (ВСУ), являются непригодны к использованию. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Как рассказал изданию офицер ВСУ, из-за огромного количества брака, неисправные беспилотники приходится «сутками разбирать и заново собирать». Среди причин большого количества непригодных БПЛА источники назвали «гаражные» условия производства, бракованные запчасти из Китая и тотальную коррупцию при госзаказе на дроны.

Ранее боец 116-й бригады ВСУ пожаловался, что в бригаду неоднократно поступали партии бракованных БПЛА. По словам украинского военнослужащего, его подразделением были получены дроны неназванной фирмы, у которых должным образом не работали передатчики видеосигнала.