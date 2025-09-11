Раскрыты затраты НАТО на уничтожение дронов в Польше

Истребители F-35 при уничтожении дронов над Польшей использовали ракеты AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит более €400 тыс., пишет Bild со ссылкой на источник.

В ночь на среду, 10 сентября, российские военные нанесли масштабный удар по объектам на территории Украины. В эту же ночь неизвестные лица запустили 19 дронов в сторону Польши, 4 из них были сбиты.

Западные политики бездоказательно обвинили в инциденте Россию, пообещали принять против Москвы жесткие меры, усилить оборону альянса.

По данным газеты, истребители F-35 сбили три дрона при помощи ракет класса «воздух-воздух» AIM-9, запуск каждой из которых стоит более €400 тыс. Ведется расследование, был ли сбит 4-й беспилотник или упал сам.

Таким образом, пояснили авторы статьи, операция против дронов обошлась НАТО минимум в €1,2 млн.

Источник заметил, что «в долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла» из-за несоразмерности трат.

На фоне инцидента, заметили журналисты, альянс рассматривает развертывание дополнительных средств ПВО на восточном фланге и запуск миссии по предотвращению нарушений воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Минобороны Чехии выразило готовность послать на помощь Польше три вертолета Ми-171Ш в специальной модификации и 150 военных.

Кроме того, Великобритания и Франция предложили направить в Польшу истребители Eurofighter и Rafale.