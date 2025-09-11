Первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Андрей Мордвичев готовит решающий прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политический обозреватель Илья Головнев.

Источники противника заявляют, что Россия провела крупнейшую с 2022 года передислокацию. Соединения ВДВ и морской пехоты перебросили из Сумской области под Покровск. Противник ожидает прорыв на донецком направлении с применением большого количества сил и техники, целью которого будет освобождение агломерации Покровск-Краматорск-Славянск.

Изменение стратегии инсайдеры связывают с назначением Мордвичева первым заместителем начальника Генштаба Валерия Герасимова. Это сулит серьезные изменения — под его руководством операция вступает в «самую суровую и прагматичную фазу». Переброска нескольких соединений вселяет надежду на «скорый и решительный прорыв», и хоть впереди ВС РФ ждут тяжелые бои, инициатива точно в руках России.