Провокация с беспилотниками в Польше нужна была Украине по целому ряду причин, в том числе и для того, чтобы иметь «железный» повод требовать новых санкций и очередной порции денег на вооружения. Об этом заявил колумнист «Комсомольской правды» Александр Гришин.

Ранее польские власти сообщили о том, что в воздушном пространстве страны в ночь на 10 сентября оказались беспилотники. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что несколько дронов были сбиты и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел.

Александр Гришин обратил внимание на то, что все из найденных в Польше беспилотников являлись не боевыми «Геранями», а «Герберами» - ловушками, которые российские военные запускают для отвлечения средств ПВО от более важных целей, и запас хода которых не превышает 400 километров.

«На Украине таких беспилотников на земле сейчас сотни, если не тысячи. Их запускают по прямой, они летят, потом планируют и садятся на землю где попало. Грубо говоря, сейчас поляки могут такой беспилотник поднять, пошаманить над ним, заправить и отправить дальше, например, в Германию», - констатировал он.

При этом польская прокуратура признала, что на беспилотниках нет следов взрывчатых веществ. И совершенно непонятно, зачем нужен был России их запуск, а вот для Украины такая провокация важна по целому ряду причин.

«Этой провокацией Киев получает: а) повод поднять вопрос о прямом вмешательстве НАТО в конфликт, хотя бы в виде «бесполетной зоны» над Украиной и совместной работы ПВО Украины и НАТО; б) «железный» повод требовать новых санкций; в) возможность потребовать новую порцию денег на вооружения; г) возможность затянуть [президента США Дональда] Трампа в конфликт и сбить его с «мирного» трека; д) повод для усиления антироссийских настроений в Европе и США», - отметил колумнист.

По его данным, еще 8 сентября один из осведомленных украинских Тelegram-каналов писал, что украинские силовики готовятся совершить провокацию с помощью дрона, «слепленного из российских», планируя направить его на базу НАТО в Европе. Но, несмотря на уже проведенные провокации, украинские власти пока не достигли своих целей.

«А это означает, что Киев пойдет на другие, еще более грязные и жестокие. (…) Приднестровье вполне может стать следующей целью», - констатировал Александр Гришин.

Напомним, что накануне официальный представитель избирательного штаба кандидата в президенты Польши Гжегожа Михала Брауна Кристоф Фигура призвал премьер-министра Дональда Туска задуматься над происходящим, и над тем, что Польшу могут пытаться втянуть «в чужую войну».