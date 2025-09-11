Алаудинов сделал неожиданное заявление о членах «Русской общины»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что немало достойных людей есть среди членов «Русской общины», но многие участники движения являются провокаторами. Об этом офицер высказался в своем Telegram-канале.

Часть сторонников использует организацию лишь ради собственных интересов, пока она работает на благо России, считает генерал.

Алаудинов заявил, что есть люди, которые якобы занимаются нарушением всех законов под прикрытием общины. Уточнять, о каких людях идет речь, он не стал.

Также командир «Ахмата» предположил, что вопрос с провокаторами в российском обществе будет решен после окончания СВО на Украине.