Специальная военная операция (СВО) закончится в 2027 году, а российские войска возьмут под контроль Одессу и Николаев. Об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ Александр Перенджиев, чьи слова приводит News.ru.

Так он прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас, что конфликт продлится еще два года.

«В определенном смысле глава евродипломатии Кая Каллас права насчет того, что вряд ли конфликт закончится в этом году. Если говорить не только об освобождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области, но еще и о Николаеве и Одессе, то действительно вырисовывается перспектива до 2027 года включительно», — сказал он.

На Западе понимают, что вся борьба еще предстоит, считает эксперт. По его мнению, намеки на разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) и всех подразделений коллективного Запада можно будет увидеть уже в 2025 году. Скорее всего, поражение противнику грозит к концу года.

Дугин: значительная часть целей СВО выполнена

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВС России к концу этого года могут полностью взять под контроль Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также создать буферную зону в четырех областях Украины.