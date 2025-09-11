Стремительное продвижение ВС РФ в Купянске и Покровске, а также подготовка масштабного наступления на юге рисуют тревожную для противника картину. Как сообщает «Царьград» в сводке неофициальных новостей СВО, на фронте наступает переломный момент.

Обострение ситуации

Ситуация вокруг Купянска обостряется, а дела у украинских войск идут все хуже. ВСУ отступают из северной части города, оставляя российским военным промышленный район. После недавнего прорыва к зданию администрации украинский гарнизон пытается перегруппироваться и укрепить оборону агломерации, но это выглядит почти безнадежно.

Из-за продвижения ВС РФ на северо-запад удерживание противоположного берега Оскола становится пустой тратой сил и ресурсов. Украинские военные стягивают силы к центру города, но все осложняют угрозы минирования и трудности с эвакуацией с плацдарма.

На других направлениях ВСУ находятся в схожем положении. В Покровске идут районе в Солнечном микрорайоне, а в Лазурном взяты под контроль южные кварталы. Как отмечает военный блогер Юрий Подоляка, все контратаки ВСУ или отбиты, или локализованы.

Командование армии Украины бросает на неподготовленные позиции последние резервы. Если российским войскам удастся нанести мощный удар, Запорожье и Павлоград окажутся под артиллерийской блокадой. В Днепропетровской области, где закрепились российские диверсионно-разведывательные группы, у ВСУ нет сил для их вытеснения.

Удар по трем направлениям

Противник подтверждает информацию, что российская армия сосредотачивает силы для наступления на юге. Владимир Зеленский заявил, что РФ будет наступать на запорожском, покровском и новопавловском направлениях. Лишь на Запорожье могут перебросить около 15 тысяч бойцов. Еще около 7 тысяч — на Покровск. Кроме того, еще 30 тысяч солдат из Сумской области могут усилить эти участки.

Сообщается, что в некоторых украинских подразделениях осталось всего 30% личного состава. С такими силами нормальную оборону выстроить невозможно. Проблем доставляет и российская авиация, которая не дает передышки.

Военкор Александр Сладков отметил, что РФ готовит серьезный удар, который Украина будет встречать разрозненными и измотанными подразделениями. По его оценки, наступление затронет Покровск, Купянск, Лиман, Степногорск.

Зеленский разочарован

В истории с «залетом» беспилотников в Польшу появились новые подробности. Оказалось, что в тот момент в страну летел спецпосланник президента США Кит Келлог. Зачем он летел, пока неизвестно, однако это не главное.

«После таких новостей кажется, что Варшава и Киев действуют как одно целое, словно у них общий сценарий. И этот сценарий, похоже, строится на готовности использовать любые, даже самые сомнительные методы, лишь бы добиться своего. Может, масштабы их действий и отличаются, но суть одна — выжать максимум из любой ситуации», — отмечает телеканал.

Вероятно, Варшава решила позаимствовать украинский подход с «воздушным шоу» для важных гостей. Киев отточил эту стратегию — для западных политиков устраивается представление с сиренами, укрытиями и фотосессиями. Все это выглядит как хорошо поставленный спектакль.

Как отмечает канал «Военная хроника», разница в том, что полякам ничего не угрожает. Украина же может запросто убить несколько сотен человек, чтобы завалить интернет кадрами с настоящими трупами.

Однако Зеленский недоволен «польским треком» с дронами. Эффект получился слабый — Киев рассчитывал на более масштабную критику и жесткие заявления в адрес России. Скорее всего он ждал, что европейские чиновники начнут призывать усилить финансирование Украины. Кроме того, в США внимание отвлекло убийство активиста Чарли Кирка, из-за которой там началась «внутренняя игра».