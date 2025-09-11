Швеция заявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Общая сумма составит 7,47 млрд долларов, в этом году Стокгольм выделит ВСУ 982 млн долларов. Цифры приводит министр обороны Пол Йонсон.

«Украина — важнейший приоритет внешней политики Швеции», — заявил он.

Это 20-й по счёту пакет поддержки Киева. Средства направят на закупку военной техники, в том числе 18 единиц артиллерийской системы Archer, мобильной береговой радиолокационной системы, а также боеприпасов.

За последние три года объём шведской помощи достиг почти 96 млрд крон (10 млрд долларов).