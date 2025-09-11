Израиль заявил об ударах по оружейным объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана. На этот раз их целью были объекты, где производилось и хранилось вооружение военного крыла шиитской организации "Хезболлах", заявили в армейской пресс-службе.

© Global look

Цели находились в долине Бекаа на востоке республики.

Помимо этого, удару подверглась военная инфраструктура "Хезболлах" в районе поселка Зрария на юге Ливана, добавили в армии.