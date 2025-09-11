В Минобороны Украины сделали заявление о мобилизации в стране

Уровень мобилизации на Украине достаточен для восстановления личного состава.

Такое заявление сделал глава Минобороны страны Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы», — прокомментировал он.

По его словам, за последний год мобилизационные процессы стабильны и имеют тенденцию к росту.

Ранее стало известно, что власти Украины намерены срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. В Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — порядка 18 тысяч.