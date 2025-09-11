В Белгородской области запретили публиковать последствия атак БПЛА

В Белгородской области запретили публиковать и распространять информацию из неофициальных источников о последствиях атак БПЛА и работе ПВО, следует из постановления губернатора региона Вячеслава Гладкова.

© пресс-служба губернатора Белгородской области

Уточняется, что запрет действует в период режима среднего уровня реагирования в Белгородской области и распространяется на публикацию материалов о применении или последствий использования средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Распространение сведений о местах дислокации военных объектов также запрещено.

Ранее на Кубани запретили распространять информацию о последствиях атак БПЛА и работе ПВО.