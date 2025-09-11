Генерал назвал способ пресечь атаки дронов ВСУ

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что создание буферной зоны у российских границ позволит пресечь многие атаки украинских беспилотников. Об этом Липовой рассказал NEWS.ru.

По мнению Липового, эффективная буферная зона должна быть шире радиуса действия беспилотников. Он добавил, что у многих дронов дальность действия достигает тысячи километров.

«Полностью пресечь атаки БПЛА на российские регионы можно только при условии безоговорочной капитуляции Украины», - заключил генерал-майор.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 сентября над Россией было уничтожено 17 украинских беспилотников самолетного типа. Военные уточнили, что шесть дронов было сбито над Воронежской областью, пять - над Белгородской, по два - над Брянской и Курской областями, по одному - над Липецкой и Тамбовской областями.