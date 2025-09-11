Стало известно, откуда ВСУ продолжают запускать дроны на Белгород

Радиус действия украинских дронов превышает тысячу километров, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать ими Белгородскую область с любой подконтрольной территории. Об этом рассказал News.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, вероятность того, что БПЛА запускают диверсанты с территории Белгородской области «самая минимальная».

«ВСУ могут устраивать атаки БПЛА на РФ из любого своего региона, с любой территории, подконтрольной Киеву, так как радиус действия украинских дронов превышает тысячу километров», — пояснил Липовой.

При этом он обратил внимание на то, что Киев целенаправленно бьет по школам, торговым центрам и больницам.

«Наша армия принимает все меры, чтобы свести к минимуму все риски и угрозы, исходящие от террористической Украины, включая удары по стартовым столам и местам запуска», — констатировал генерал-майор.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что власти вынуждены ограничить работу крупных торговых центров, так как регион подергается очередной массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Он также заявил, что в Белгороде в результате детонации беспилотника ВСУ мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки.