Киев устроил кровавую провокацию на территории города Буча Киевской области в 2022 году, так как его название созвучно с английским словом butchery (бойня).

Так в интервью «Комсомольской правде» выбор места для провокации объяснил бывший капеллан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Николаюк, который был обвинен в госизмене властями страны и позже обменян на военнопленных российской стороной.

«Таких мест как Буча, где шли бои, много. Но для провокации выбрали именно Бучу, потому что это слово для иностранцев созвучно с butchery. Жители тех мест мне рассказывали, что для съемок привозили тела из моргов и раскидывали на улице, чтобы создать впечатление ужаса», — рассказал он.

По словам священника, соответствующую информацию подтверждали украинские офицеры.

Николаюк отметил, что в организации провокации принимал сражающийся в рядах ВСУ националист Сергей Коротких, известный под позывным Боцман. По его словам, незадолго до провокации группа Боцмана опубликовала сообщение о том, что они идут разбираться с «Бучей и Ирпенем», однако впоследствии удалили его.

Ранее российский представитель на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков потребовал от ООН предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче. По его словам, в случае их отсутствия соответствующие доклады и заявления следует отозвать и дезавуировать.