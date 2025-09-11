Вооруженные силы России освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, взять под контроль село удалось в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Восток".

Ранее российская армия освободила населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как уточнили в МО, сделать это удалось благодаря активным и решительным действиям "Южной" группировки войск.

До этого подразделения группировки войск "Восток" полностью освободили территорию ДНР в своей полосе. Кроме того, им удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск и взять под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области.