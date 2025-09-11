Британия произведет тысячи БПЛА-перехватчиков для Украины

Великобритания будет массово производить дроны-перехватчики с целью поставить «тысячи» БПЛА Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщается на сайте британского правительства.

Великобритания планирует работать совместно с украинской промышленностью, чтобы «разрабатывать новейшее военное оборудование». Первый совместный проект — усовершенствованный беспилотник-перехватчик под названием OCTOPUS, который будет массово производиться в Великобритании.

«Планируется производить тысячи единиц в месяц для поставок на Украину», — заявили в британском Минобороны.

Напомним, что беспилотник OCTOPUS был спроектирован на Украине при поддержке британских специалистов. Отмечается, что стоимость его производства составляет всего 10% от цены дронов, для поражения которых он предназначен. Министр обороны Британии Джон Хили называл проект «первым в своем роде», утверждая, что он дает промышленности страны «беспрецедентный доступ к новейшим образцам оборудования».