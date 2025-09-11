Украина осуществила массированную атаку на российский регион

Украина осуществила массированную атаку по Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о налете беспилотников. По данным военного ведомства, речь идет о 15 летательных аппаратах, сбитых над регионом в период с 8:00 до 11:00 мск.

Атака ВСУ: какие регионы оказались под ударом к утру 11 сентября

11 сентября власти Белгородской области обратились к населению на фоне продолжающихся атак со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков назвал тяжелой обстановку в областном центре и рекомендовал жителям по возможности оставаться дома.