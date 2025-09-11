Глава киевского режима Владимир Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное", признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны Российской Федерации.

С точки зрения Зеленского, европейские друзья и никто в мире просто не имеют столько ракет, чтобы сбивать все виды беспилотников.

«Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была, просто не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов, даже если это 100 тысяч долларов», - заявил глава киевского режима.

Зеленский предложил государствам Европы совместную программу финансирования развития производства дронов-перехватчиков.

После инцидента с беспилотниками Польша попросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Также сообщалось, что Варшава для лучшей защиты своей территории запросила у союзников на Западе дополнительные системы ПВО и технологии борьбы с дронами.

Ранее польский премьер Дональд Туск сообщал, что государства-члены Североатлантического альянса предлагают Польше поддержку в области ПВО после инцидента с беспилотниками, а министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш проинформировал, что Швеция в срочном порядке направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства противовоздушной обороны.

10 сентября Туск сделал заявление, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", но каких-либо доказательств этому не привел. Председатель Европейкой комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен спустя некторое время заявила, что речь идет более чем о 10 беспилотных летательных аппаратах. По словам временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны БПЛА.