Сырский пожаловался на глубину российских ударов

Главком ВСУ Александр Сырский в соцсети пожаловался на увеличение глубины российских ударов.

© Global look

«Противник наращивает глубину поражения с помощью БПЛА», - поделился подробностями главком вооруженных сил Украины.

По его словам, это требует усиления украинских подразделений РЭБ.

Сырский отметил, что для противодействия российским беспилотникам Украине нужно наращивать средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал об успехах коалиции в рамках «Рамштайна». Он призвал партнеров нарастить объемы международной военной помощи для развития возможностей ПВО и ПРО, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.