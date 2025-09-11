Сырский пожаловался на глубину российских ударов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пожаловался на увеличение глубины российских ударов.

Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Противник наращивает глубину поражения с помощью БПЛА. Это требует усиления наших подразделений радиоэлектронной борьбы», — написал украинский главком.

По его словам, для противодействия российским дронам Украине необходимо наращивать средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее Сырский рассказал об успехах коалиции в рамках «Рамштайна». Он призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи для развития возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.