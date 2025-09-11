На Украине существует культ смерти, каждый пятый заключенный в СИЗО дезертир, а Вооруженные силы Украины легко организовывают провокации, ловят и убивают людей. Об этом рассказал «Комсомольской правде» бывший украинский военный священник, уроженец Житомира Максим Николаюк.

По его словам, после начала российской спецоперации он принял решение пойти служить капелланом, чтобы поддержать украинских военных, «подготовить их к переходу в вечность, к встрече с Господом».

«Было тяжело. Помню бойца из дисбата. Он просил прислать ему каску, потому что предыдущую разорвало, а его контузило. Мы послали ему новую. Еще через несколько дней я узнал, что он погиб...», - рассказал Максим Николаюк.

При этом он отметил, что сейчас на Украине людей «учат любить смерть» и именно на это направлены «нацистские мистерии «Азова»* (нацбатальон признан в России террористической организацией и запрещен).

«Культ смерти такой гоголевской панночки, которая собирает кровавую жатву. Ночные похороны с факелами, сатанинские поминовения погибших. Реально страшная вещь!», - констатировал он.

В марте 2024-го, за неделю до его оформления в десантно-штурмовые войска, Николаюк был арестован по обвинению в работе на российскую разведку и провел за решеткой год и два месяца, но приговора так и не было. Его обменяли на военнопленных. Вспоминая о периоде нахождения в тюрьме, он отметил, что заключенных избивали и пытали. При этом, среди преступников в украинских тюрьмах больше всего дезертиров с фронта, в СИЗО – «каждый пятый такой», а обвинить в госизмене могут любого и такие дела поставлены на поток.

Вместе с Николаюком сидели и люди из-под Киева, где в 2022-м году шли бои - Ирпень, Буча, Вышгород, Гостомель.

«Таких мест как Буча, где шли бои, много. Но для провокации выбрали именно Бучу, потому что это слово для иностранцев созвучно с butchery (англ. — «бойня», «резня»). Жители тех мест мне рассказывали, что для съемок привозили тела из моргов и раскидывали на улице, чтобы создать впечатление ужаса», - заявил он.

Также бывший украинский военный священник напомнил и об истории с группой нациста-«Боцмана», который ходил на зачистки в Бучу.

«Они ловили людей и убивали. А насчет Бучи и Butchery я знаю лично от офицеров Минобороны Украины. Они мне рассказывали. Я был на большом военном собрании в 2022-м, где это подтверждали», - заявил он.

Максим Николаюк подчеркнул, что до последнего сомневался, что выживет, так как был уверен, что его, как и других предложенных на обмен украинцев, «расстреляют и раструбят, что ракета из России прилетела».

Напомним, что в январе 2024 года в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете находились 65 украинских военных, которых должны были обменять на россиян, шестеро членов экипажа, три сотрудника военной полиции. Все они погибли.

По данным Следственного комитета России, самолет был сбит из американского комплекса Patriot. Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что использовали две зенитные управляемые ракеты.

*Нацбатальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен.