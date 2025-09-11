Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия, рассматривая их как неизбежную необходимость. Такую позицию выразил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Дипломат обратил внимание на текущую ситуацию с мобилизационными процессами на Украине.

Киевский режим, как пояснил Мирошник, последовательно снижает требования к состоянию здоровья и возрастному цензу для призывников. Постепенное понижение критериев, по его словам, в конечном итоге может привести к призыву 15-летних подростков. Такое заявление российский представитель сделал в ходе интервью «ТАСС».

По оценке дипломата, этот процесс носит необратимый характер, независимо от заявлений Зеленского о недопустимости мобилизации молодежи и его популистских высказываний по данному вопросу.

В настоящее время киевские власти считают подготовленными военнослужащими тех, кто прошел 42-дневную подготовку перед отправкой на передовую. Именно этим обусловлено существенное снижение требований к состоянию здоровья и возрастным характеристикам призывников, уточнил российский посол.

Родион Мирошник добавил, что живая сила остается единственным ресурсом, который Украина может предложить в отношениях с Западом. По его убеждению, Зеленский будет продолжать использовать этот ресурс полностью, независимо от риторики, которую он использует во внутренней политике Украины.