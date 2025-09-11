Удар «Прорыва» и продвижение к Северску: новости СВО к утру 11 сентября

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Днепропетровской и Сумской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 11 сентября.

Операции в Днепропетровской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. В районе села Ивановка российский разведывательный беспилотник зафиксировал полет тяжелого гексакоптера ВСУ. Преследуя его до места посадки, разведчики ВС РФ обнаружили пункт управлениями боевыми дронами.

По этим координатам были нанесены прицельные удары. В результате были уничтожены несколько пунктов управления беспилотниками, техника и средства связи, а также расчеты ВСУ.

Кроме того, российские военные с помощью FPV-дронов сорвали ночную ротацию ВСУ в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны. В результате было ликвидировано несколько групп ВСУ.

Удар «Гиацинта»

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в ДНР на константиновском направлении, Для удара использовался расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б». В результате ВСУ потеряли до отделения пехоты, включая расчет беспилотников.

Удар «Прорыва»

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил пункт управления украинскими беспилотниками на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Во время воздушной разведки ВС РФ обнаружили тщательно замаскированные позиции ВСУ в городской застройке. С этих позиций запускались беспилотники.

Координаты целей были переданы танковому экипажу. Танк вышел на огневую позицию и нанес по целям удары 125-миллиметровыми фугасными снарядами с дистанции более чем в десять километров. Все цели были поражены, активность беспилотников ВСУ на этом участке сократилась.

Удар «Молнии»

Беспилотник самолетного типа «Молния-2» поразил пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Тульские десантники запустили беспилотник с заранее подготовленной позиции. В Минобороны отметили, что «Молния-2» быстрее обычного квадрокоптера и может нести большую полезную нагрузку на большее расстояние. Несмотря на украинскую радиоэлектронную борьбу, «Молния-2» успешно выполнила задачу.

Продвижение к Северску

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что российские силы продвигаются с южного направления к Северску в ДНР. На этой неделе ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке и продвинулись в селе Переездное, заняв около 50 процентов его территории. Расстояние между Переездным и Северском - около девяти километров по прямой.

Продвижение в Волчанске

Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что ВС РФ отбили контратаку ВСУ на левом берегу реки Волчья. Также российские силы заняли четыре технических здания в Волчанске (Харьковская область).