Атака ВСУ: какие регионы оказались под ударом к утру 11 сентября

По данным Минобороны России, сегодня ночью были уничтожены 17 украинских беспилотников. Какие регионы России оказались под ударом к утру 11 сентября, разбирался «Рамблер».

В российском военном ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожались беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Больше всего БПЛА – шесть – были сбиты над территорией Воронежской области, пять – над территорией Белгородской области. По два беспилотника уничтожены в Брянской и Курской областях, по одному – в Липецкой и Тамбовской, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

Беспилотная опасность

Режим опасности из-за угрозы атаки БПЛА был введен сегодня ночью в Тульской, Липецкой и Воронежской областях, а также в Пензенской области.

При этом в Липецкой области особый «красный режим» был введен на территории Лебедянского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

А в Пензенской области, по словам главы региона Олега Мельниченко, для обеспечения безопасности временно была ограничена работа мобильного интернета.

Белгородская область

В Белгородской области сегодня будет ограничена работа крупных торговых центров, так как регион подергается очередной массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«К сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате. Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы», - предупредил глава региона.

Он также сообщил о том, что в Белгороде в результате детонации беспилотника ВСУ мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки.

«Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. От удара второго БПЛА повреждены остекление социального объекта и автомобиль», - пояснил Гладков.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 122 украинских беспилотника, в том числе и над акваторией Черного моря. В Новороссийске была отражена атака как дронов, так и безэкипажных катеров.